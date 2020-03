Coronavirus, Nanni Moretti in un cinema vuoto

A Roma i cinema sono aperti, ma nella maggior parte dei casi vuoti. L'allarme contagio coronavirus spinge i cittadini a restare in casa o comunque a evitare i luoghi affollati, ma paradossalmente in questi giorni se si vuole evitare la folla basta andare in qualche sala a gustarsi un bel film, come ha fatto Nanni Moretti.

Venerdì sera il regista è andato al Cinema Barberini per vedere 'Marianne & Leonard' - il documentario sulla storia tra Leonard Cohen e la sua musa Marianne Ilhen - e ha pubblicato poco dopo su Instagram la foto della sala, deserta, come la piazza appena uscito. Uno scenario surreale, soprattutto nel centro di Roma, che in tempi 'normali' solo con le prime luci dell'alba si può vedere. Oggi, invece, è una triste realtà.