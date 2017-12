‘Napoli velata’, Ferzan Ozpetek: “Il mio film svela unʼinedita Giovanna Mezzogiorno”

Esce oggi, giovedì 28 dicembre, nelle sale italiane ‘Napoli velata’, il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi.

Intervistati da Tgcom24, il regista e protagonisti hanno raccontato il thriller ambientato a Napoli, dove i personaggi di Adriana e Andrea si lasciano andare all’amore in un contrasto di vite che esplode anche in un violento omicidio.

Ozpeteck ha già lavorato con Giovanna Mezzogiorno nel film ‘La finestra di fronte’ e la scelta di scegliere ancora lei per questo ruolo è stata dettata dalla peculiarità dell’attrice del suo calibro: "Ci sono tante attrici bravissime, ma questo ruolo era giusto per lei. L'ho chiamata subito dopo il soggetto. Ho avuto una sensazione reale, vedendo poi il film: non sa nemmeno lei quanto è straordinaria" ha detto il regista.

Entusiasta anche per l’interpretazione di Alessandro Borghi, dotato di estrema sensibilità: "All'inizio mi sembrava un po' rompiscatole, faceva tante domande... Poi si è lasciato andare. Pretende molto, e tira fuori l'istinto. Dopo la testa ha mostrato il cuore e ha vinto”.

Il film è caratterizzato da una scena ad alto tasso erotico, di cui l’attore ha descritto l’intensità: ”La cosa più bella è successa con Giovanna, non avendo problemi di sovrastrutture, non c'è stata alcuna difficoltà. Per la scena di sesso ci siamo guardati e abbiamo deciso di farla in modo semplice, libero e spontaneo. È stato l'unico modo per uscirne indenni" ha confessato.

Napoli Velata, la trama

Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama una notte intera, appassionatamente. Adriana è travolta, finalmente viva. Al risveglio gli sorride e dice sì al primo appuntamento. Ma Andrea a quel rendez-vous romantico non si presenta. È l'inizio di un'indagine poliziesca ed esistenziale che condurrà Adriana nel ventre di Napoli e di un passato, dove cova un rimosso luttuoso.

Di seguito il trailer del film 'Napoli Velata'