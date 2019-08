Olivia Newton-John lotta contro il cancro: “Non voglio sapere quanto mi resta, ogni giorno è un regalo”

Sono circa due anni che Olivia Newton-John lotta con tenacia contro il cancro al seno, diagnosticatole per la terza volta a maggio 2017. Oggi l'attrice e cantante australiana, resa celebre dal personaggio di Sandy nel musical ‘Grease, sta affrontando il 4° stadio di una malattia che i medici hanno definito non curabile e di questa drammatica esperienza ha parlato con sincerità in un'intervista tv rilasciata a '60 Minutes Australia’.

“Quando ti viene diagnosticato il cancro o una grave malattia, improvvisamente ti viene posto davanti un limite di tempo. Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere, molto probabilmente andrà così perché ci crederai. Quindi per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di quanto si aspettano che io viva”, ha affermato l’attrice 70enne, decisa a considerare come un regalo ogni giorno della sua vita.

Olivia Newton-John combatte contro il terzo tumore in 30 anni

“Sono così fortunata ad esserci passata tre volte ed essere ancora qui… Convivo con questa cosa. Ogni giorno è un regalo”, ha commentato Olivia Newton-John a cui venne diagnosticato per la prima volta un cancro al seno 27 anni fa. Poi la malattia riapparve nel 2013 e, infine, a maggio 2017 in una forma piuttosto aggressiva che si è diffusa fino alle ossa. A gennaio il suo manager fu costretto a intervenire per smentire le fake news che la davano in fin di vita: “In realtà sto alla grande”, aveva aggiunto prontamente lei, donna amatissima per la sua professionalità ma soprattutto per l’energia con cui sta affrontando questa ennesima prova.