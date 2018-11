Ornella Muti in ospedale: il messaggio della figlia Naike

Disavventura per Ornella Muti. L'attrice è stata immortalata in ospedale alcune ore fa dall'inseparabile figlia Naike Rivelli. Non è chiaro quale sia il problema di salute in cui è incappata l'attrice romana, ma gli hashtag utilizzati da Naike parlano di una polmonite. Il ricovero sarebbe avvenuto nell'ospedale di Ovada, cittadina in provincia di Alessandria. Stando ai toni utilizzati nel post, la situazione sarebbe in via di risoluzione.

Nel messaggio social, la Rivelli ha pubblicato lo scatto di Ornella sul lettino di ospedale con una flebo nel braccio. Accanto a lei una dottoressa. "Thank You Ovada Hospital. Grazie Ospedale Ovada", si legge nella didascalia.