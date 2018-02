Oscar 2018, la diretta su Sky

La notte più lunga e attesa dell'anno da tutti gli appassionati di cinema è arrivata. Tra domenica 4 e lunedì 5 marzo, al Dolby Theatre di Los Angeles, verranno premiati i migliori film e attori del 2017 con il prestigioso Premio Oscar.

La lunga maratona viene trasmessa in diretta tv su Sky Cinema Oscar HD (canale 304 della pay tv) a partire dalle 22:50 del 4 marzo, e su Sky Go, e sarà visibile solo per gli abbonati. Ad accompagnare gli spettatori durante la 90° edizione degli Academy Awards, il giornalista Francesco Castelnuovo che dagli studi Sky commenterà i momenti salienti della Cerimonia assieme al critico cinematografico Gianni Canova e tanti altri ospiti d'eccezione. Ancora nessuna notizia sull'eventuale trasmissione in chiaro, come lo scorso anno, su Tv8.

Su Sky Cinema, a partire da lunedì 19 febbraio, due settimane di programmazione ad hoc. Si comincia subito con una prima visione: lunedì 19 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21:45 su Sky Cinema Oscar® HD andrà in onda "La battaglia di Hacksaw Ridge", il film diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield e Vince Vaughn, vincitore nel 2017 di due statuette (Miglior montaggio e Miglior sonoro), che racconta la vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell'Esercito statunitense a ricevere la medaglia d'onore. Da non perdere lunedì 26 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21:45 su Sky Cinema Oscar® HD la prima visione di "La La Land", l'attesissimo film vincitore lo scorso anno di 6 statuette tra cui Miglior regia e Migliore attrice protagonista, diretto da Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Gosling.

Occhi puntati sulla notte degli Oscar, dove quest'anno anche l'Italia torna a sperare con Luca Guadagnino, in nomination con il suo "Chiamami col tuo nome".