Oscar 2018, sale l’attesa per il grande evento: tutte le informazioni

Oscar 2018, la 90esima edizione degli Academy Awards è alle porte.

Domani 4 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, il comico Jimmy Kimmel presenterà la serata più attesa dell’anno, dopo averlo già fatto nell’edizione del 2017.

Quest’anno lo spettacolo avrà inizio mezz’ora prima, a partire dalle 5 del pomeriggio (orario Los Angeles, 4 di notte in Italia) in diretta sul canale televisivo Abc. Probabilmente l’inizio anticipato dello show servirà per lasciare più spazio ai discorsi dei vincitori del premio.

Da più parti ci si aspetta una cerimonia all’insegna di messaggi politici e sociali, basate soprattutto sulle richieste di una regolamentazione più stringente riguardante le armi, tema ritornato fortemente in auge dopo la strage di San Valentino compiuta in una scuola in Florida da un 19enne.

Ma è possibile che anche il tema delle violenze sulle donne possa essere portato sul palco degli Oscar.

Tra le star che sfileranno sul red carpet, Sandra Bullock, Emily Blunt, Dave Chappelle, Jodie Foster, Eiza Gonzßlez, Nicole Kidman, Matthew McConaughey e Christopher Walken. Attesa anche la presenza di Lupita Nyong’o, già vincitrice di un Oscar come migliore attrice non protagonista nel film “Dodici anni schiavo” (2014), e ora una delle principali protagoniste di “Black Panther”, uno dei successi del momento.

Oscar 2018, come seguire la diretta

Quest'anno più che mai l'evento si carica di 'patriottismo' italiano viste le nomination del film 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino (miglior film, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora)

Per chi voglia seguire la lunga maratona degli Oscar 2018, ci sarà la diretta tv su Sky Cinema Oscar HD (canale 304 della pay tv) a partire dalle 22:50 del 4 marzo, e su Sky Go, visibile solo per gli abbonati.

Ad accompagnare gli spettatori durante la 90° edizione degli Academy Awards, il giornalista Francesco Castelnuovo che dagli studi Sky commenterà i momenti salienti della Cerimonia assieme al critico cinematografico Gianni Canova e tanti altri ospiti d'eccezione.