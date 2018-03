Oscar, la diretta della notte del cinema: premi e vincitori

Dal Dolby Theatre di Los Angeles la diretta della notte degli Oscar: alle 23 il red carpet e dalle 2 ora italiana la 90ª edizione degli Oscar 2018, i premi assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Oscar, la diretta

È arrivato l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema: nella notte tra il 4 e il 5 marzo Sky Cinema e TV8 trasmetteranno in diretta e in esclusiva la 90° edizione degli Academy Awards®. Appuntamento dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD (canale 304 di Sky) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) per la magica Notte degli Oscar® 2018 con il Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles.

Oscar la diretta streaming

La cerimonia degli Oscar 2018 si potrà seguire in diretta streaming da pc, tablet e smartphone sulla piattaforma di SkyGo, per chi è già abbonato a Sky, oppure gratis sul sito di TV8, raggiungibile da qui.

Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata dagli studi di Sky, insieme al cinemaniaco Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. A commentare la serata cinematografica per eccellenza saranno presenti anche Diletta Leotta, che torna per il secondo anno consecutivo dopo l’esperienza della precedente edizione, e le prime tre conduttrici di Cinepop: Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri.

Oscar tutti i premi

Miglior film | Miglior regia | Miglior attore protagonista | Miglior attrice protagonista | Miglior attore non protagonista | Miglior attrice non protagonista | Miglior film d’animazione | Miglior documentario | Miglior film straniero | Miglior sceneggiatura originale | Miglior cortometraggio documentario | Miglior canzone | Miglior sceneggiatura non originale | Migliori costumi | Miglior trucco e acconciature | Migliore scenografia | Miglior cortometraggio | Miglior montaggio sonoro (“sound mixing”) | Miglior effetti speciali (“visual effects”) | Miglior fotografia | Miglior sonoro (“sound editing”) | Miglior cortometraggio animato | Miglior colonna sonora originale | Miglior montaggio

Oscar le nomination

Miglior film

Chiamami col tuo nome

Dunkirk

Get Out

Il filo nascosto

Lady Bird

La forma dell’acqua

L’ora più buia

The Post

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior regia

Christopher Nolan, Dunkirk

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua

Jordan Peele, Get Out

Miglior attore protagonista

Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Get Out

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Gary Oldman, L’ora più buia

Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

Miglior attrice protagonista

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, Io, Tonya

Meryl Streep, The Post

Sally Hawkins, La forma dell’acqua

Saoirse Ronan, Lady Bird

Miglior attore non protagonista

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Richard Jenkins, La forma dell’acqua

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista

Allison Janney, Io, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Il filo nascosto

Mary J. Blige, Mudbound

Octavia Spencer, La forma dell’acqua

Miglior film d’animazione

Baby Boss

Coco

Loving Vincent

Ferdinand

The Breadwinner

Miglior documentario

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Strong Island

Last man in Aleppo

Miglior film straniero

A Fantastic Woman

Loveless

The Insult

On body and soul

The Square

Miglior sceneggiatura originale

Get Out

Lady Bird

La forma dell’acqua

The Big Sick

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior cortometraggio documentario

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Miglior canzone

“Mighty River”, Mudbound

“Mystery of Love”, Chiamami col tuo nome

“Remember me”, Coco

“Stand Up for Something”, Marshall

“This is me”, The Greatest Showman

Miglior sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome

Logan

Molly’s Game

Mudbound

The Disaster Artist

Migliori costumi

Il filo nascosto

La bella e la bestia

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Victoria & Abdul

Miglior trucco e acconciature

L’ora più buia

Victoria & Abdul

Wonder

Migliore scenografia

Blade Runner 2049

La Bella e la Bestia

Dunkirk

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Miglior cortometraggio

DeKalb Elementary

My Nephew Emmett

The Eleven O’Clock

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Miglior montaggio sonoro (“sound mixing”)

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior effetti speciali (“visual effects”)

Blade Runner 2049

Guardiani della Galassia: Vol. 2.

Kong: Skull Island

Star Wars: Gli ultimi Jedi

The War – Il pianeta delle scimmie

Miglior fotografia

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

L’ora più buia

Mudbound

Miglior sonoro (“sound editing”)

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior cortometraggio animato

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Miglior colonna sonora originale

Dunkirk

Il filo nascosto

La forma dell’acqua

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior montaggio

Baby Driver

Dunkirk

Io, Tonya

La forma dell’acqua

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Come seguire la notte degli Oscar

La Notte degli Oscar® 2018 sarà riproposta integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar® HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2018” sarà su Sky Cinema Oscar® HD dalle 21.15, su Sky Uno HD dalle 23.00 circa e in chiaro su TV8 dalle 23.15. Sarà inoltre disponibile anche su Sky On Demand.

Guadagnino vince l'oscar del "film indipendente"

Chiamami col tuo nome ('Call Me By Your Name') del regista italiano Luca Guadagnino vince due Independent Spirit Awards assegnati la scorsa notte a Santa Monica dall'organizzazione no-profit Film Independent: il film premiato per il miglior attore protagonista (Timothee Chalamet) e la miglior fotografia (Sayombhu Mukdeeprom).

Per Guadagnino un ottimo viatico in vista della cerimonia di questa sera nell Notte degli Oscar dove la pelliola si presenta quattro nomination (miglior film, miglior attore protagonista Timothe'e Chalamet, miglior sceneggiatura non originale James Ivory e miglior canzone originale 'Mystery of Love' di Sufjan Stevens).

Nominato a tre Golden Globe e vincitore di un Bafta come miglior sceneggiatura non originale (James Ivory), il film è stato premiato Film della Critica dal Sindacato nazionale critici cinematografici Italiani Sncci e come miglior film ai Gotham Awards.

I premi, assegnati a New York, hanno visto trionfare anche Timothe'e Chalamet come miglior attore emergente per il ruolo di Elio. Performance che e' valsa a Chalamet anche il premio come miglior attore ai New York Film Critics Circle Awards e il titolo di 'Scoperta dell'anno' della National Board of Review che ha inserito il film tra i migliori dieci dell'anno. Anche la Los Angeles Film Critics Association ha voluto celebrare il film con tre riconoscimenti tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista per Chalamet mentre ai Writers Guild Awards e ai Critics' Choice Awards la pellicola e' stata premiata come Miglior Sceneggiatura non Originale.

Diversi registi inoltre hanno elogiato il film diretto da Luca Guadagnino tra cui Pedro Almodovar, secondo cui Chiamami col tuo nome e' il miglior film del 2017 e Timothe'e Chalamet "la piu' grande rivelazione dell'anno". Anche il cineasta californiano Paul Thomas Anderson ha voluto celebrare il film descrivendolo come il suo preferito nel 2017 mentre in un'intervista rilasciata a Variety, Bernardo Bertolucci ha descritto 'Chiamami col tuo nome' come il miglior film della carriera di Luca Guadagnino.