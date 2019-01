I film candidati agli Oscar 2019: quali sono e dove vederli

Oscar 2019, i giochi sono fatti. Saranno A Star is Born, BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma e Vice-L'Uomo nell'ombra a contendersi l'Oscar come Miglior Film nella consueta cerimonia che quest’anno si terrà il 25 febbraio.

A guidare la corsa dei premi cinematografici più ambiti, con 10 nomination ciascuno, sono 'Roma’ di Alfonso Cuaròn, che ha già vinto il Leone d'oro a Venezia e il Golden Globe come Miglior Film, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos.

Ma come e dove possono essere visti i film candidati agli Oscar 2019? Di seguito le modalità.

Oscar 2019, dove vedere il film ‘Roma’

Il film del regista messicano, girato in bianco e nero nel suo Paese, ripercorre i ricordi della sua infanzia, tra biografia e finzione. Ambientato negli anni Settanta, è incentrato su una famiglia che vive a Colonia Roma, un quartiere di Città del Messico. Oltre a poterlo vedere in sala, 'Roma' è disponibile anche su Netflix.

Oscar 2019, dove vedere il film 'La favorita'

Il film di Yorgos Lanthimos è ancora sul grande schermo. Vincitore del Gran Premio della Giuria alla 75esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, con tre magnifiche protagoniste (Emma Stone, Rachel Weisz - entrambe candidate come Migliore attrice non protagonista - e Olivia Colman, che si è già aggiudicata la Coppa Volpi e un Golden Globe e ora è candidata anche agli Oscar per la Miglior Attrice), è ambientato nei primi anni del XVIII secolo. Mentre imperversa la guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna (Olivia Colman) siede sul trono inglese ma il regno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel Weisz). Quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), le due sfrutteranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.

Oscar 2019, dove vedere il film 'A Star is Born'

Il film di e con Bradley Cooper (candidato come Migliore attore protagonista) alla sua prima esperienza da regista insieme a Lady Gaga (in gara come Migliore attrice protagonista), grande favorito ai Golden Globe (dove invece è riuscito a conquistare solo il premio alla Miglior canzone originale), non è più in sala ma è possibile vederlo in dvd. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore (la quarta), Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre -e se ne innamora- la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

