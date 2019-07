Giornate cinema lucano, Paolo Ruffini: "Con 'Up & Down' mi sono riconciliato con le cose belle"

Paolo Ruffini, premiato durante la terza serata delle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Maratea, parla ai microfoni di Today dello spettacolo teatrale che sta portando in tour da oltre un anno insieme ad attori con la sindrome di Down e di come questa esperienza lo abbia arricchito. "Nel mio piccolo ho fatto un'esperienza sociale - spiega - e mi sono accorto di cose meravigliose. Attraverso questi ragazzi ho capito che c'è una forma di vita molto interessante e in un periodo storico a volte così dedicato all'odio e al mettersi contro, dedicarsi invece a questa cosa straordinaria, che è la leggerezza nell'affrontare anche certi tipi di problematiche, ti fa riconciliare con le cose belle e ti rendi conto, come mi hanno insegnato loro, che anche quando la vita è feroce può essere ferocemente magnifica".