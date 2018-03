Penelope Cruz in lacrime ai premi César 2018

Penelope Cruz non è riuscita a trattenere le lacrime sul palco della 43esima edizione dei premi César, i massimi riconoscimenti del cinema francese tributati agli artisti nella cerimonia di Parigi.

Avvolta in uno splendido abito blu elettrico, l’attrice spagnola si è commossa ricevendo il César d’onore dalle mani del regista Pedro Almodovar, di cui è stata la musa in numerosi film.

A trionfare in questa edizione 2018 dei premi César il film ‘120 battiti al minuto’ diretto da Robin Campillo che ha portato a casa ben sei statuette tra cui quella per miglior film.

César 2018, i vincitori

Miglior film: 120 battiti al minuto (120 battements par minute), regia di Robin Campillo

Miglior regista: Albert Dupontel – Au revoir là-haut

Miglior attore: Swann Arlaud – Petit Paysan

Miglior attrice: Jeanne Balibar – Barbara

Migliore attore non protagonista: Antoine Reinartz – 120 battiti al minuto (120 battements par minute)

Migliore attrice non protagonista: Sara Giraudeau – Petit Paysan

Migliore promessa maschile: Nahuel Pérez Biscayart – 120 battiti al minuto (120 battements par minute)

Migliore promessa femminile: Camélia Jordana – Le Brio

Migliore sceneggiatura originale: 120 battiti al minuto (120 battements par minute) – Robin Campillo

Migliore adattamento: Au revoir là-haut – Albert Dupontel e Pierre Lemaître

Migliore fotografia: Au revoir là-haut – Vincent Mathias

Miglior montaggio: 120 battiti al minuto (120 battements par minute) – Robin Campillo

Migliore scenografia: Au revoir là-haut – Pierre Quefféléan

Migliori costumi: Au revoir là-haut – Mimi Lempicka

Migliore musica: 120 battiti al minuto (120 battements par minute) – Arnaud Rebotini

Miglior sonoro: Barbara – Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau e Stéphane Thiébault

Miglior film straniero: Loveless, regia di Andrej Zvjagincev (Neljubov’) • Russia, Germania, Belgio, Francia

Migliore opera prima: Petit Paysan, regia di Hubert Charuel

Miglior documentario: I Am Not Your Negro, regia di Raoul Peck

Miglior film d’animazione: Le Grand Méchant Renard et autres contes…, regia di Benjamin Renner e Patrick Imbert

Miglior cortometraggio: Les Bigorneaux, regia di Alice Vial

Miglior cortometraggio d’animazione: Pépé le Morse, regia di Lucrèce Andreae

Premio César onorario: Penélope Cruz