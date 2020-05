Pieraccioni rinvia il film: "Impossibile girare con questi protocolli"

Le produzioni cinematografiche possono ripartire, ma il protocollo sanitario - appena firmato - prevede norme molto severe da rispettare sul set. Certamente una bella notizia per i lavoratori del settore, anche se per qualcuno è un deterrente. Leonardo Pieraccioni è tra quelli che preferiscono aspettare e ha rinviato l'uscita del nuovo film al prossimo anno, come ha fatto sapere su Instagram.

"Eccomi qui, durante 'Se sono rose', con attrezzeria, scenografia e costumi - si legge nel post, accanto a una foto scattata sul set del suo ultimo film, uscito nel 2018 - Ho rimandato le riprese del film al prossimo anno. Per me è impossibile girare con questi protocolli, anche se giustissimi". Dunque tutto rimandato a causa delle misure di sicurezza imposte dalla Fase 2 della pandemia. "Il set è un campeggio - scrive ancora Pieraccioni - Bisogna ridere senza mascherine, fare pausa uno accanto all'altro, la sera mescolarsi con attori, attrici, comparse, tu, passanti e scambiarsi abbracci, baci e semplici bacilli! Ci si divertirà nel 2021". E' quello che si augurano tutti.