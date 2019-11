Pupi Avati al veleno: "Preferiscono la vita di Chiara Ferragni al mio Dante"

Un film su Dante Alighieri, è questo l'ultimo progetto di Pupi Avati, ma la realizzazione sembra un miraggio. "E' un grande progetto, che il governo italiano, il Presidente della Repubblica, tutti dovrebbero sostenere, non per fare un favore a me. Sembra che in questo momento lo si faccia per farmi un favore". Lo ha detto il regista a 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio1.

Un'affermazione forte, poi la frecciatina: "Preferiscono fare la vita di Chiara Ferragni", riferendosi appunto al documentario sulla vita e l'ascesa social della nota influencer.

Quando gli viene chiesto se, per la realizzazione del suo progetto, confida nel ministro della Cultura Dario Franceschini, Avati risponde: "Lui mi aiuterà sicuramente perché è una persona intelligente, mi aiuterà. Ma non sono così solleciti però...".