Giornate Cinema Lucano, Raffaella Camarda: "Cuccarini e Ingrassia due grandi maestri"

Classe 1989, romana, Raffaella Camarda è stata premiata come attrice rivelazione alle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale di Maratea. Reduce dal successo teatrale con 'Non mi hai più detto ti amo', accanto a Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, è una delle giovani promesse del grande schermo, dove vuole approdare. "Senza lasciare il teatro, perché senza teatro non potrei vivere, mi piacerebbe passare al cinema - svela ai microfoni di Today - Crescere anche in altri ambiti è fondamentale per avere una visione e preparazione a 360 gradi, perché il fine ultimo è comunicare attraverso l'arte e si può fare tramite diversi mezzi".

"Essere qui è una grande emozione - spiega - ma anche una grande responsabilità perché devo essere all'altezza di questo premio. Ci sono delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda me stessa. Sono molto pignola".