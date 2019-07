Giornate del Cinema Lucano, Raffaella Camarda premiata come attrice rivelazione | Anteprima Today

Alle Giornate del Cinema Lucano, venerdì 26 luglio, Raffaella Camarda sarà premiata come attrice rivelazione dell'anno. Al via con l'anteprima di lunedì 22 luglio, nella splendida cornice di Maratea, perla del Tirreno, l'undicesima edizione delle 'Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata 2019': la manifestazione si concluderà con un gran finale sabato 27 luglio.

Sei giorni dedicati alla settima arte – e non solo - con un parterre internazionale che prevede la presenza, tra gli altri, del divo hollywoodiano Richard Gere, Joe Pantoliano, Loretta Goggi, Milly Carlucci, Toni Servillo, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Gianluca Mech, Roberto Cerè, Lisa Marzoli, Antonio Cabrini, Rocco Papaleo, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, i registi lucani Fontana e Stasi e tanti altri ancora.

Protagonisti delle Giornate del Cinema Lucano anche giovani artisti emergenti, come appunto Raffaella Camarda. Formatasi nella scuola romana Teatro Azione e in Europa e in America con diversi coach, Camarda riceverà il premio come Attrice rivelazione dell'anno. Giovane promessa del piccolo e grande schermo italiano, dopo aver preso parte a diversi progetti, Raffaella Camarda è reduce dalla tournée teatrale dello spettacolo 'Non mi hai più detto ti amo', in cui ha recitato accanto a Lorella Cuccarini e a Giampiero Ingrassia, collezionando sold-out in tutta Italia.