Riccardo Scamarcio difende Salvini: "Non è un governo razzista, è ciò che ho votato"

Riccardo Scamarcio, tra gli attori italiani più quotati, oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1 ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega, che sta provocando molte critiche di eccessiva durezza al nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

La chiusura dei porti

Come ha vissuto la chiusura dei porti decisa dal Ministro Salvini? “Chiusura dei porti è una semplificazione, non diciamo cose che non sono corrette. C'è stata una presa di posizione dell'Italia che ha prodotto due incontri bilaterali con Francia e Germania. Non sono d'accordo sul fatto che Malta, primo porto che avrebbe dovuto accogliere quella nave, poi non l'abbia accolta”. Poi, sull'Aquarius: “Non è che non l'abbiamo accolta, sono stati protetti e garantiti. Abbiamo sollevato un problema anche verso altri stati europei”.

"Non è un governo razzista"

C'è chi dice che Salvini abbia dei comportamenti razzisti. “Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che questo sia un governo razzista - replica - A tutti i pensatori di sinistra che si fanno abbindolare dalla stampa mainstream dico che all'interno di questo governo ci sono persone che hanno sempre votato a sinistra, che sono degli intellettuali, e che si sono candidati con Lega e M5S”. Quindi questo non è un governo di destra. “No, è un governo che ingloba anche una larga parte di pensiero nazionalista nel senso più nobile nel termine”. Lei ha votato uno dei due partiti che sono al governo? “Si”. M5S o Lega? “Non ha importanza”.

Flat Tax

Infine, il capitolo economia. Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza? “Meglio la Flat Tax”, ha concluso.