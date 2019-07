Giornate Cinema Lucano, Richard Gere star a Maratea: "In Italia ho incontrato mia moglie" (FOTO e VIDEO)

L'entrata è - ovviamente - quella di un divo: la sedia che gli organizzatori delle 'Giornate del Cinema Lucano' hanno preparato per lui, a Richard Gere non piace. E, pochi secondi dopo il suo arrivo, è necessario sostituire in fretta e furia la sistemazione in vimini con una "normal chair". Solo adesso l'attore americano, senza dubbio l'ospite più atteso della kermesse cinematografica in scena a Maratea dal 22 al 27 luglio, si lascia andare al bagno di folla, raccontandosi tra carriera e vita privata in occasione della Masterclass a tema cinema da lui tenuta. Richard si siede, accavalla le gambe, non toglie mai gli occhiali scuri dal volto, lasciando intatto quell'aura sfuggente propedeutica ad ogni di Hollywood. Un 'Ufficiale e Gentiluomo'. La sua prima volta in Italia? "A Positano ed in Costiera Amalfitana dove, insieme ad un amico, ho incontrato Franco Zeffirelli", racconta Gere, che, munito di un bicchiere d'acqua in mano, propone un brindisi al regista scomparso a giugno. Ma il Belpaese a lui ha portato fortuna anche sul versante sentimentale quando, tanti anni più tardi, sempre a Positano, ha incontrato la moglie Alejandra Silva (la terza dopo Cindy Crawford e Carey Lowell), 35, figlia dell'ex vice presidente del Real Madrid Ignacio Silva, che proprio a febbraio lo ha reso papà del secondogenito dopo Homer James Jigme Gere, oggi 19enne, avuto dalla seconda moglie. A tradurre per il pubblico le sue parole ci sono due "interpreti" d'eccezione, i produttori Nicola Giuliano (Indigo Film) e Andrea Occhipinti (Luckyred). A curiosare all'evento arrivano anche vip di casa nostra, come la conduttrice Milly Carlucci, l'attrice Vittoria Puccini (rigorosamente celata dietro un grande cappello di paglia e grossi occhiali scuri), la presentatrice della kermesse lucana Carolina Rey, l'attore Massimiliano Morra.

In basso, il video dell'arrivo di Richard Gere alla Masterclass