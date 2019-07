Kevin Spacey, ragazzo ritira le accuse di molestie sessuali

Il giovane diciottenne che aveva denunciato Kevin Spacey per molestie ha ritirato le accuse. Pertanto la causa civile che coinvolge l’attore statunitense è stata chiusa. Continua, però, il processo penale a carico della star, Spacey a gennaio si è dichiarato non colpevole nel tribunale di Nantucket, l’isola di Moby Dick, in Massachusetts. Tara Miltimore, membro dell'ufficio del procuratore del distretto di Cape & Islands, all'emittente Cnbc ha spiegato che "il processo penale è slegato dal processo civile e proseguirà".

Tra tre giorni, il giovane che ha accusato Spacey -in relazione ad un episodio che sarebbe avvenuto il 7 luglio 2016 in un locale di Nantucket- sarebbe dovuto comparire in tribunale con i suoi genitori nell'ambito del procedimento penale. Nell'udienza si sarebbe dovuto parlare del telefono di Spacey: nel cellulare, di cui si sono perse le tracce, secondo i legali dell'attore sarebbero contenute le prove dell'innocenza. Il ragazzo lavorava come cameriere in un bar di Nantucket e aveva accettato di farsi comprare da Spacey diverse bevande alcoliche per poi farsi accompagnare a casa. Le presunte molestie sarebbero avvenute lungo il tragitto.

L'attore statunitense rischiava cinque anni

Il ritiro delle accuse fa calare definitivamente il sipario sulla causa civile, che non potrà essere nuovamente intentata. Non è chiaro se Spacey e il giovane abbiano raggiunto un accordo finanziario e cosa abbia spinto il ragazzo a ritirare la propria denuncia e a fare marcia indietro. L’ex protagonista di House of Cards, nonché premio Oscar per American Beauty, rischiava cinque anni.