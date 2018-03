"Robin Williams mi palpava sul set": la rivelazione a tre anni dalla morte

Pam Dawber, la Mindy della serie televisiva cult "Mork & Mindy", compagna di avventure di Mork, Robin Williams, ha rilasciato alcune dichiarazioni per una nuova biografia dell'attore scomparso nell'agosto 2014, scritta dal giornalista del New York Times Dave Itzkoff.

L'attrice, oggi 66enne, ha parlato di un Robin Williams che l'avrebbe "spogliata, montata, urtata, palpata" ma di non "essersi mai offesa", trovando tutto "molto divertente". "Mi faceva le cose peggiori – si legge nell'estratto pubblicato dal Daily Mail – ma non mi sono mai offesa. Penso che lo facesse a un sacco di persone, ma era così divertente".

"Ti guardava con quegli occhi, come fosse un cucciolo, poi magari ti afferrava un seno e scappava via". Buffonate che esprimevano l'essenza di Robin Williams. Il regista Howard Storm rivela che, nel bel mezzo di una scena, Williams poteva girarsi improvvisamente e afferrare il sedere di Dawber: "Gli dicevo, 'Robin, non c'è nulla nella sceneggiatura che dica che devi afferrare il sedere di Pam'. E lui rispondeva 'Oh, ok'".

Tutto ciò, considerando l'enorme scandalo esploso dopo il caso Weinstein, oggi sarebbe paragonabile a delle molestie ma Dawber non ci fa caso: "Aveva un cuore gigantesco. Amavo davvero Robin, e lui mi amava davvero".