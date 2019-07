Giornate Cinema Lucano, Rocco Papaleo: "'Basilicata coast to coast' un momento eccezionale della mia vita"

Alle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale di Maratea, Rocco Papaleo tra i protagonisti più attesi e acclamati. L'attore è stato premiato durante la quarta serata del Festival per i 10 anni di 'Basilicata coast to coast', film che segnò il suo debutto alla regia e che sbancò i botteghini. "Non riesco a isolare un ricordo particolare che si distingua dagli altri - racconta ai microfoni di Today subito dopo la premiazione - E' stato un momento eccezionale della mia vita, indimenticabile e magico. Tutto andava nel verso giusto, gli attori, le situazioni, i luoghi, le persone che incrociavamo. Penso, anche tristemente, che è una cosa irripetibile".

Pochi giorni fa l'ultimo ciak sul set del nuovo film di Carlo Verdone: "E' stata una bella avventura. Verdone è un idolo, abbiamo fatto tante scene insieme, gli altri attori, Anna Foglietta, Max Tortora, sono miei amici. E' stata davvero una bella storia".

Infine su Sanremo: "Meglio il Festival del Dopofestival, è un brivido maggiore e poi è prima la sera. Io ormai all'una ho sonno, ho una certa età".