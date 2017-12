Rovazzi ci prova al cinema, a gennaio il debutto da attore

E' stato svelato il trailer di "Vegetale", il film del debutto di Fabio Rovazzi come attore al cinema. La pellicola, che uscirà il prossimo 18 gennaio, è diretto da Gennaro Nunziante, il regista dei grandi successi di Checco Zalone.

Il rapper interpreterà il ruolo di un neolaureato che non riesce a trovare la sua strada nella vita: vorrebbe fare il pubblicitario, si trova a distribuire volantini portone per portone. Tutti lo chiamano il "Vegetale", e non è un affatto un complimento. Finché a un certo punto non si trova a doversi occupare della sorellina. Nel film ci sarà anche Luca Zingaretti.