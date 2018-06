Russel Crowe fuori forma a Roma: com'è appesantito il "gladiatore"

Un Massimo Decimo Meridio decisamente fuori forma quello che si è rivisto 18 anni dopo l'uscita nelle sale de "Il Gladiatore". Russel Crowe, a Roma in occasione della proiezione a scopo benefico del colossal, è apparso decisamente appesantito e non proprio curatissimo: ingrassato, barba lunga, jeans e t-shirt, sono ben lontani i tempi in cui l'attore svettava nell'olimpo dei sex symbol.

Russel Crowe, come racconta RomaToday, si è concesso a lungo a telecamere e obiettivi, sfoggiando simpaticamente la sciarpa della Roma. "Amo l'Italia, mi piace tantissimo venirci - ha detto - lo faccio sempre con grande piacere e gioia. La cosa buffa è che sono venuto tante volte, ma non per più di dieci giorni. Vorrei trascorrere qui un periodo molto più lungo. Credo sia speciale il fatto che l'amministrazione abbia dato il permesso di fare questa proiezione accompagnata dall'orchestra, è una combinazione mai realizzata prima all'interno del Colosseo. Immagino che proprio una passeggiata non sia stata, sono contento che tutte le amministrazioni coinvolte abbiano risposto con entusiasmo".

"Il Gladiatore in concerto"

E' l'attesissimo show che si terra' l'8 e il 9 giugno al Circo Massimo, con un'anteprima charity (e superesclusiva) al Colosseo mercoledì 6 giugno. Lo spettacolo vedrà l'Orchestra italiana del cinema eseguire la colonna sonora in sincrono con il film proiettato ad alta definizione su schermi di 123 metri all'Anfiteatro Flavio e di 25 al Circo Massimo.

"E' emozionante pensare che alla gente interessi ancora un tuo film di vent'anni fa - ha detto ancora Crowe alla presentazione - Sarà un evento speciale, un'esperienza fantastica. Con questa pellicola ho un legame particolare, ha rappresentato 5 mesi della mia vita e ancora possiede qualcosa di magico, che crea un legame particolare con le persone".