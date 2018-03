Travolta per strada l'attrice Ruthie Ann Miles, la figlia di 4 anni è morta

E' un'immane tragedia quella che ha colpito l'attrice americana Ruthie Ann Miles, travolta da un'auto a Brooklyn mentre attraversava un incrocio insieme alla figlia di 4 anni. La star di Brodway, 34 anni, famosa anche per la serie "The Americans", è rimasta ferita e ora si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita, così come il bambino che porta in grembo. Per la figlia, invece, non c'è stato niente da fare. La bambina è morta sul colpo.

Nell'incidente ha perso la vita anche il figlio di una sua amica che era insieme a loro. Il bambino aveva 1 anno.

Alla guida dell'auto, che non si è fermata al semaforo rosso, una donna di 44 anni con problemi di salute. Pare sia stato un collasso a farle perdere il controllo, ma sulla vicenda stanno comunque indagando le autorità per fare chiarezza.