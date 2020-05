Sandra Milo incatenata sotto palazzo Chigi, Conte la riceve

Sandra Milo ricevuta dal premier Giuseppe Conte per perorare la causa dei lavoratori dello spettacolo. L'attrice 87enne, dopo essersi incatenata alle transenne di piazza Colonna, è stata invitata a palazzo Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio. "Sono fiduciosa. E' un grande uomo" ha dichiarato ai giornalisti presenti prima di entrare.

La battaglia di Sandra Milo va avanti ormai da settimane e non sarebbe la prima volta che Conte parla con lei. La settimana scorsa, infatti, sembra che il Premier l'abbia chiamata per invitarla a interrompere lo sciopero della fame iniziato qualche giorno prima sempre per lo stesso motivo. "Ieri mi è successa una cosa bellissima - ha raccontato la Milo ai microfoni di Un Giorno da Pecora una settimana fa - Mi arriva una chiamata e dall'altra parte un uomo mi dice: 'sono Giuseppe Conte'. Io pensavo fosse uno scherzo e Conte mi ha dato il numero del centralino di Palazzo Chigi dove chiamarlo: era davvero il premier. Mi ha detto che non sopportava l'idea che io facessi lo sciopero della fame, è stato bellissimo. Ho capito davvero la sua umanità".

Il dubbio che si sia trattato davvero di uno scherzo resta, ma stavolta Sandra Milo lo ha incontrato faccia a faccia. Già questa è una grande vittoria.