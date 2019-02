Orso d'argento alla Paranza dei Bambini, Saviano: "Dedico il premio alle Ong"

Il film tratto dal libro di Roberto Saviano La paranza dei bambini, in concorso al festival del cinema di Berlino, ha vinto l'orso d'argento per la migliore sceneggiatura. Il film era l'unico lungometraggio italiano in concorso.

Saviano ha firmato la sceneggiatura del film - presentato con il titolo internazionale Piranhas - con Maurizio Braucci e il regista Claudio Giovannesi. Il film racconta la parabola di un gruppo di adolescenti che si prende, armi in pugno, soldi, vestiti, potere, nel napoletano Rione Sanità.

Der #SilberneBär der #Berlinale2019 für das beste Drehbuch geht an den Film #LaParanzaDeiBambini nach dem Roman von @RobertoSaviano.



The #SilverBear of the #Berlinale2019 for Best Screenplay goes to #LaParanzaDeiBambini, based on the book by @RobertoSaviano. pic.twitter.com/dOcQsRqHPX