Al cinema 'Se son rose...' di Pieraccioni: trama, cast e anticipazioni

Leonardo Pieraccioni ha aperto la presentazione del suo ultimo film, “Se son rose..”, nei cinema dal 29 novembre, con un ricordo di Bernardo Bertolucci, maestro del cinema scomparso in queste ore: “Quelli sono i grandi autori che quando non ci sono più lasciano una immensa eredità, che sono i loro film – ha detto – il mio preferito è naturalmente ‘Io ballo da sola’, l’avrò visto 16 volte perché c’è la Toscana, c’è il sole, una bellezza che balla, e m’ha rapito il cuore, come tutti gli altri”.

Se son rose... - Trama

“Se son rose..” è una commedia in cui il protagonista deve vedersela con tutte le proprie ex, a cui la figlia ha mandato un sms a sua insaputa. Alla presentazione del film il regista ha confessato che d’ora in poi abbandonerà la commedia sentimentale. “E’ la chiusura di un percorso molto al femminile e il prossimo film che sto pensando è tutto al maschile: sono tutti uomini – ha detto – racconterò dei cinquantenni, con i problemi e le gioie che possono avere”.

Se son rose... - Cast

In questo ultimo film, comunque, Pieraccioni interpreta un 50enne che non è in grado di costruire un rapporto duraturo. La ex Caterina Murino lo rimproverà di essere troppo noioso, Michela Andreozzi gli confesserà i tradimenti, Gabriella Pession riproporrà i litigi, Antonia Truppo lo farà sentire inadeguato di fronte ai cambiamenti. Elena Cucci nel film è l’amica che questo bambinone frequenta senza impegni e Claudia Pandolfi la ex moglie, madre di sua figlia. Che questo personaggio somigli molto al regista non ci sono dubbi, e lui ha confessato: “Ho fatto leggere la sceneggiatura a Laura Torrisi (la ex compagna e madre della figlia Martina, ndr), con cui ho fatto quella meravigliosa bambina che è Martina, le ho chiesto se le andasse di interpretare la ex e lei mi ha ritirato il copione in faccia e mi ha detto: ‘Io sono stanca: che ti debba dire anche nel film le cose che ti dico nella vita mi sembra un po’ eccessivo”.

Se son rose... - Un piccolo ruolo per Martina Pieraccioni

Il regista ha confessato però che l’elemento che rimarrà sempre nei suoi film sarà il rapporto con i figli. La sua, Martina, ha anche un piccolo ruolo in “Se son rose”: “L’amore infinito per tutti è uno solo, quello non dura tre anni, cinque o sette, ed è quello per i propri figli” ha detto. Se è vero che nei suoi prossimi film non si parlerà più di relazioni uomo-donna, sicuramente però Pieraccioni non abbandonerà la commedia. “In questi 20 anni anche autori importanti mi hanno proposto qualcosa ma, non avendo io la sindrome del David di Donatello ma avendo io la sindrome del cabarettista, mi sono sempre beato a fare quello che ho sempre fatto e che potevo fare”.