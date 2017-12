Sylvester Stallone accusato di stupro, possibile il rinvio a giudizio

Non è la prima accusa contro l'attore . Qualche settimana fa il Daily Mail ha riportato a galla un caso esploso nel 1986 e archiviato lo stesso anno. Il quotidiano britannico ha visionato le dichiarazioni di una ragazzina di 16 anni che allora accusò l'attore di averla costretta ad avere un rapporto sessuale con lui e con la guardia del corpo Michael De Luca . "Una storia ridicola" l'ha definita Stallone.

Il caso verrà trasmesso alla Procura distrettuale che deciderà se procedere o meno contro la star di "Rocky" e "Rambo". Il termine di prescrizione per aggressione sessuale in California è di 10 anni , ma gli inquirenti, fa sapere Tmz, stanno verificando un'eventuale "cattiva condotta sessuale". Stallone è partito al contrattacco decidendo di querelare la donna e negando tutte le accuse.

Sylvester Stallone potrebbe essere processato per stupro . Ad accusarlo è una donna che avrebbe presentato una denuncia presso la polizia di Los Angeles, affermando di essere stata violentata nello studio dell'attore a Santa Monica nel 1990.

Il pubblico ricorda l'attore per i film che lo hanno consacrato come volto eroico per il grande e piccolo schermo