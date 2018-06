Susan Sarandon arrestata durante una protesta contro Trump: “Continuo a lottare”

Potente e bella manifestazione con centinaia di donne che chiedono la riunificazione delle famiglie separata dalla politica immorale dell’Agenzia per l’immigrazione. Ecco cos’è la Democrazia

Sarandon ha poi pubblicato un’immagine della protesta contro le condizioni dei centri di detenzione al confine tra Stati Uniti e Messico, dove circa duemila bambini sono stati divisi dalle proprie famiglie e trattenuti proprio in nome della nuova politica dell’amministrazione Trump sull’immigrazione.

L’attrice premio Oscar per “Dead Man Walking” e fervente attivista per i diritti civili, lo ha riferito su Twitter poco dopo essere stata rilasciata. “Sono stata arrestata. Resto Forte. Continuo a lottare” , ha twittato, aggiungendo l’hashtag #WomenDisobey.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'attrice, indossava un completo nero, occhiali scuri e ballerine, forse in polemica con l'obbligo dell'abito lungo e dei tacchi alti sulla Croisette. Accanto a lei più tradizionali Julianne Moore e Naomi Watts, rispettivamente in verde-nero e in lillà