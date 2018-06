Sylvester Stallone indagato per molestie

A rivelarlo è la Cnn: i fatti risalgono agli anni '90 ma solo lo scorso novembre sono stati denunciati alla polizia di Santa Monica. Ad occuparsi della vicenda è una squadra specializzata in crimini sessuali.

L'attore statunitense , 71 anni, è indagato dalla procura di Los Angeles a seguito di una denuncia per presunte molestie sessuali.

Il pubblico ricorda l'attore per i film che lo hanno consacrato come volto eroico per il grande e piccolo schermo