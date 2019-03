'The Eternals', Marvel lancia il primo supereroe gay

"Il mondo è pronto per un supereroe gay". E' a partire da questa convinzione, espressa in un'intervista alla rivista 'Variety' di Los Angeles, che Victoria Alonso, capo produzione dell'universo cinematografico della casa di fumetti, annuncia il via libera al film 'The Eternals', un progetto con al centro un supereroe gay.

Presentando l'anteprima di 'Captain Marvel', il primo film dello studio con protagonista un'eroina donna, Alonso si è chiesta: "Perché dovremmo voler rappresentare una sola tipologia di persone? Il nostro successo - ha continuato Alonso - si basa su persone che sono incredibilmente diverse, perché noi non dovremmo preoccuparci di dare la giusta rappresentanza della diversità?".

Intanto circolano voci secondo le quali la Marvel avrebbe già cominciato il casting per scegliere i protagonisti del suo prossimo film. Per il protagonista sarebbe alla ricerca di un attore di un'età compresa tra i 30 e i 49 anni dal fisico prestante.