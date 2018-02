Thurman: “Tarantino mise a rischio la mia vita sul set di Kill Bill". Il video dell'incidente

L’incidente a Uma Thurman “è uno dei più grandi rammarichi della mia vita, uno dei degli errori più orribili”. Parola di Quentin Tarantino profondamente pentito del brutto incidente avvenuto sul set di “Kill Bill vol.2”, nel quale l’attrice andò a schiantarsi contro una palma per girare una scena in auto.

In un post sui social il regista ricostruisce la vicenda: Tarantino ha raccontato che prima di girare quella scena guidò lui stesso la macchina, per testare lo stato della strada. Verificò quindi che era tutta dritta. Ma cambiò idea. Per via di una luce migliore, scelse di farle guidare l’auto nella direzione opposta rispetto a quella da lui testata e la strada risultò meno dritta di come era sembrata a lui inizialmente.

Uma ha postato sul suo profilo Instagram il video dell’incidente, chiarendo effettivamente chi ha voluto incolpare per i fatti. “Quentin Tarantino era profondamente dispiaciuto ed è ancora pieno di rimorsi per quanto successo. E mi ha dato il video, anni dopo, così che io potessi farlo uscire, pur sapendo che difficilmente giustizia sarà fatta. Tarantino lo ha fatto sapendo anche che il video avrebbe potuto portargli danni personali e sono orgogliosa di lui per il suo coraggio, per aver fatto la cosa giusta. L’insabbiamento dopo i fatti è però imperdonabile. Ritengo per questo unicamente responsabili Lawrence Bender, E. Bennett Walsh e il ben noto Harvey Weinstein. Hanno mentito, hanno distrutto prove e continuano a mentire sui danni che hanno fatto e poi deciso di nascondere".