Bimbo bullizzato perché si chiama Corona, Tom Hanks al suo fianco: “Io sono tuo amico”

Tom Hanks ha scritto una lettera e ha inviato in regalo una macchina da scrivere di marca Corona a un bambino australiano vittima di bullismo a causa del suo nome. Il piccolo di 8 anni, infatti, si chiama Corona De Vries, e quando l'attore e la moglie Rita Wilson hanno contratto il coronavirus, ha scritto loro una lettera nella quale manifestava preoccupazione per la loro salute e nello stesso tempo raccontava di essere preso in giro dai compagni di scuola che lo chiamavano "coronavirus". "Sono molto triste e arrabbiato quando mi chiamano così", ha scritto il ragazzo.

Tom Hanks scrive a Corona: "Gli amici tirano su i propri amici quando sono tristi"

La risposta di Tom Hanks non si è fatta attendere ed è arrivata con una lettera piena di affetto inviata al piccolo fan: “Caro amico Corona, la tua lettera è stata magnifica per me e mia moglie! Grazie: sei stato un grande amico” - ha scritto l’attore in una lettera battuta a macchina e ripresa dai media - “Gli amici tirano su i propri amici quando sono tristi. Ti ho visto in tv anche se ero già tornato negli Stati Uniti e stavo bene. Anche se non ero più malato, ricevere la tua lettera mi ha fatto sentire ancora meglio. Sai, sei l’unica persona che io abbia mai conosciuto a chiamarsi Corona - proprio come l’anello che circonda il sole, una corona”.

Assieme alla lettera, Hanks ha inviato al ragazzo una macchina da scrivere di marca Corona: “Ho pensato che questa macchina da scrivere potesse fare al caso tuo. L’avevo portata con me nella Gold Coast, dove adesso è tornata per stare con te. Chiedi a un adulto come funziona e usala per rispondermi. P. S.: In me hai trovato un amico. T.”.

E chissà adesso come commenteranno quei bulletti…