Totti, al via le riprese del documentario sulla sua vita

Dopo tante indiscrezioni, la conferma: la vita di Francesco Totti sarà raccontata in un documentario per il cinema. A Roma sono iniziate le riprese per la realizzazione del progetto basato sulla biografia dell’ex Capitano della squadra giallorossa, uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra lasciando il campo da gioco il 28 maggio 2017.

Il docu-film è diretto da Alex Infascelli, vincitore del David di Donatello per 'S is for Stanley', e tratto dal libro 'Un Capitano' scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, edito da Rizzoli. A quanto apprende l'Adnkronos, sarà un viaggio raccontato in prima persona dallo stesso Totti che narra le imprese dell’uomo e del calciatore, e sarà arricchito da immagini inedite tratte dal suo archivio personale.

Il documentario è co-prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema.