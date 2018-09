Ex attrice della serie "E.R." uccisa dalla polizia a Los Angeles

L'attrice 49enne Vanessa Marquez è stata uccisa dalla polizia di Los Angeles durante un controllo nella sua abitazione. Marquez era un volto noto del piccolo schermo, grazie al ruolo dell'infermiera Wendy Goldman nella serie tv E.R. interpretato tra il 1994 e il 1997.

Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti sarebbero arrivati in casa dell'attrice a Pasadena dopo aver ricevuto una chiamata da un vicino di casa, preoccupato per le sue condizioni.

Per novanta minuti gli agenti hanno cercato di convincere Marquez ad accettare aiuto, poi la situazione è precipitata. L'attrice ha puntato loro quella che sembrava una pistola semiautomatica e a quel punto gli agenti hanno fatto fuoco. L'arma però in realtà era una pistola ad aria compressa, come hanno poi rivelato gli investigatori. L'attrice è deceduta in ospedale.

L'attrice in passato aveva più volte incolpato George Clooney, all'epoca star della serie medical famosa in tutto il mondo, per essere finita in una sorta di "lista nera". Lo scorso ottobre, Marquez aveva scritto su Twitter: "Clooney mi ha fatto finire sulla lista nera quando ho parlato di molestie sul set di ER. 'Le donne che non stanno al gioco non fanno carriera'. Io l'ho fatto". Marquez aveva poi detto di essere stata anche oggetto di offese razziali sul set.

Clooney aveva poi replicato in una nota stampa: "Non avevo idea che Vanessa fosse stata messa da parte. Le credo sulla parola. Ma in quella serie non ero un autore, un produttore o un regista. Non avevo a che fare con il casting. Ero un attore e solo un attore. Se le è stato detto che ero coinvolto in qualsiasi decisione sulla sua carriera, allora le hanno mentito. Il fatto che non avrei potuto influire sulla sua carriera è superato solo dal fatto che non lo avrei fatto".