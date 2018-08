Venezia 75, Lady Gaga al Lido sotto la pioggia: niente selfie per i fan |VIDEO

Lady Gaga è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia sotto la pioggia all'imbarcadero del Casinò per partecipare alla conferenza stampa del film 'A star is born', insieme al coprotagonista e regista della pellicola Bradley Cooper.

Il maltempo non ha scoraggiato i tanti fan della superstar che la attendevano dalle prime luci dell’alba, ma che sono rimasti a bocca asciutta: data la pioggia, infatti, la cantante e attrice non si è fermata a firmare autografi o a fare selfie con gli ammiratori.

In abito total white con gonna ampia sotto al ginocchio firmato da Azzedine Alaia e capelli biondo platino, Lady Gaga ha lanciato un bacio ai fan che hanno comunque apprezzato il gesto della loro beniamina.

Lady Gaga mania al Lido, fan assiepati dalle quattro di notte

Venerdì, terzo giorno di proiezioni, ma soprattutto giorno di Lady Gaga.

Come racconta il servizio di Venezia Today (in basso il video) per una foto con la Germanotta, i fan più sfegatati, tutti molto giovani come prevedibile, non hanno avuto paura della levataccia notturna, appostandosi in prima fila dietro il muretto che separa il pubblico dalle star del cinema.

Non hanno sfidato solo l'orologio, - c'è chi si è messo in coda alle 4 - ma anche le condizioni meteo, altalenanti tra sole e pioggia. Pazzi, ma non impreparati, tutti erano infatti muniti di ombrello per proteggersi da intemperie o raggi troppo cocenti.