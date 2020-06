Il regista Giovanni Veronesi: "Salvini pericoloso per la società"

Una serie di tweet postati in successione, in cui Giovanni Veronesi attacca Matteo Salvini all'indomani della manifestazione del 2 giugno a Roma. "Dunque, caro Salvini - esordisce il regista - Il 2 giugno i fiori al milite ignoto li porta il Presidente della Repubblica. Tu chi sei? Sei solo un onorevole che fa male il suo mestiere e ha fatto peggio quello di ministro quando scelleratamente qualcuno ti ha chiamato a farlo. Stai calmo".

Il riferimento è a quanto avvenuto in occasione della Festa della Repubblica, quando il corteo simbolico organizzato dal centrodestra in tempi di coronavirus è stato accusato da più parti di assembramenti e mascherine calate. "Dunque: io me ne vado via da Roma un'altra volta - annuncia Veronesi, tra i registi più apprezzati nel panorama italiano, che in passato ha diretto artisti come Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni - Quello che ho visto ieri in piazza è stato qualcosa di schifoso e pericoloso per la comunità, per di più offensivo per la Repubblica. I contagi risaliranno di sicuro per colpa di quegli irresponsabili".

"Dunque: Salvini è un irresponsabile - terzo cinguettio di Veronesi - Non è in grado di guidare nessun partito lo ha dimostrato ieri. E' privo di qualsiasi tipo di rispetto verso la Repubblica, arrogante e pericoloso per la società. E ancora qualcuno ha il dubbio se mandarlo a giudizio?".

"Una leader responsabile e intelligente - è il testo del quarto tweet - proibirebbe uno striscione del genere perché è stupido, non c'entra niente, è davvero insulso, fa quasi ridere", osserva postando lo striscione in questione dove si legge: 'Peace and Love? No Grazie. Viva le Forze Armate'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.