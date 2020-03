Weinstein condannato a 23 anni di prigione per stupro e violenza sessuale

Harvey Weinstein è stato condannato dal tribunale di Manhattan a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale.

L'ex produttore cinematografico, ex boss della Miramax, accusato da decine di donne di violenze sessuali, è stato dichiarato colpevole per l'aggressione sessuale dell'assistente Miriam Hailey e per il rapporto sessuale non consensuale con l'aspirante attrice Jessica Mann. Le due pene dovranno essere scontate consecutivamente. Il giudice James Burke avrebbe potuto infliggere la condanna da un minimo di cinque anni a un massimo di 29.