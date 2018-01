Per il Washington Post Woody Allen è ossessionato dalle minorenni

Woody Allen ossessionato dalle minorenni. E’ il quadro che emerge da quanto pubblicato dal "Washington Post" che ha spulciato 56 scatoloni di carte conegnate dal cineasta newyorkese a Princeton. Appunti e copioni raccolti in 57 anni di attività.

Le carte sono conservate nella sezione libri rari della Firestone Library e sono state analizzate dal giornalista Richard Morgan per il quale si tratta di appunti “pieni di commenti lascivi e misogini”. “Allen – prosegue – che è stato candidato 24 volte agli Oscar, non ha mai avuto bisogno di idee che andassero oltre il concetto dell’uomo licenzioso e della sua bella conquista: un’unica idea che gli ha fruttato molto nella sua lunga carriera”. E subito su Twitter l’attrice Rose McGowen, in prima linea nel movimento #MeToo ha commentato “Woody è stato finalmente smascherato”. In moltissime sceneggiature è proprio l’arrivo di una giovane donna tra i 16 e i 18 anni a minare la solidità della coppia. Che siano studentesse come in una bozza del 1977 o una vicina come in “consider Kaplan”.