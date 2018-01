Molestie, è bufera su Woody Allen: il big che lo scarica

E' il nuovo caso Weinstein? Non si placa l'ondata di accuse nei confronti di Woody Allen, ed è in particolare l'ex figlia adottiva Dylan Farrow a denunciare ancora una volta le presunte violenze subite anni fa dal regista.

La donna ha rilanciato accuse secondo le quali Allen l'avrebbe molestata sessualmente nel 1992, quando aveva sette anni, chiedendo al mondo finalmente di crederle. Due giorni fa Farrow ha rilasciato un'intervista televisiva puntando il dito contro l'82enne, il quale ha risposto ieri, sostenendo che la famiglia della sua ex compagna Mia Farrow strumentaliza "cinicamente" il movimento contro le molestie sessuali a Hollywood per ripetere accuse "screditate".

Il primo a reagire all'intervista di Dylan Farrow è stato Colin Firth, che ha dichiarato al Guardian: "Non lavorerò più con lui". Firth è stato il protagonista di "Magic in Moonlight" del 2014, con Emma Stone. Il film fu girato prima che Dylan Farrow dettagliasse le sue accuse in un blog del New York Times nel 2014.

Le accuse di Dylan Farrow si sviluppano nel contesto di una lunga lite familiare, iniziata quando Allen si separò dall'attrice Mia Farrow per la figlia adottiva arrivata da un precedente matrimonio, l'allora 21enne Soon-Yi Previn. Allen, quattro volte premio Oscar e insignito di tantissimi premi in Europa, ha sempre negato le accuse contro di lui, che non sono mai state provate. Continua ad avere una ricca carriera e resta sposato a Soon-Yi. Ma l'ultima ondata di accuse, che entra nella corrente anti-molestie che ha travolto per primo il produttore Harvey Weinstein, ha dato nuova energia anche alle rivendicazioni di Farrow. Nelle ultime settimane attrici come Greta Gerwig, Rebecca Hall, Ellen Page e Mira Sorvino hanno annunciato di non voler lavorare con Allen. Anche Natalie Portman ha detto a Oprah Winfrey di credere a Farrow.