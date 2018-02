Baglioni dona il compenso di Sanremo ai terremotati: cronaca di una bufala (nata da una notizia vera)

Reduce dall'egregia direzione artistica del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni ha voluto donare 700mila euro ai terremotati di Norcia. Si tratta dei proventi dell'evento benefico "Avrai" tenuto a dicembre 2016 in Vaticano e consegnati con un assegno alle popolazioni colpite dal sisma. No, non è così: o meglio, non è esattamente così. Quello del cantautore è stato un gesto nobile, una notizia vera - come scrivevamo in questo articolo datato 3 febbraio 2017 - ma vecchia ormai di un anno. E allora perché la "notizia" è venuta fuori oggi?

Su Facebook, di condivisione in condivisione, circola la fake news in cui si sostiene che il cantautore abbia devoluto il suo ingaggio sanremese ai terremotati. Non è affatto così, dato che la meritoria donazione fatta lo scorso anno non c'entra nulla col Festival. A quanto pare, pubblicare oggi un articolo con un riferimento diretto al "signor Ariston" fa gola a chi non perde l'occasione per avere visibilità sfruttando la poca attenzione dei lettori e la possibilità, data dai social network, di favorire la viralità di una notizia senza la doverosa verifica delle fonti.

La popolarità di Baglioni, il successo di Sanremo, i compensi per la kermesse canora, le donazioni ai terremotati: gli ingredienti per "fare colpo" c'erano tutti. Tanti siti li hanno amalgamati bene e toh, la bufala è servita. Lo ripetiamo a scanso di equivoci: la notizia è vera come è vero che non è legata al cachet ricevuto per la direzione artistica di Sanremo, ma i fatti risalgono a un anno fa. E' stato il sito ViaggiNews a pubblicare per primo, con data 12 febbraio 2018, la notizia del "compenso di Sanremo devoluto da Baglioni ai terremotati di Norcia".

Il post su Facebook, nel momento in cui scriviamo, ha ottenuto più di 200mila tra commenti e condivisioni. Una fake news bella e buona se riportata artatamente con data di oggi sfruttando l'onda di popolarità dell'artista, una bufala nata dal gesto nobile del cantautore che lo scorso anno, visitando le zone colpite dal sisma e devolvendo parte del ricavato del suo concerto, dichiarò: "L'Umbria è la terra dei miei genitori. Le mie radici, dunque, affondano qui". A intervenire ufficialmente in serata è stato Baglioni stesso con questa nota: "In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione, con riferimento alla donazione di 700mila euro da parte di Claudio Baglioni alla popolazione delle zone terremotate del Centro Italia, si precisa che tale donazione è stata effettuata grazie al concerto-evento Avrai, tenutosi a dicembre 2016 presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, e avvenuta nel 2017".

Persino siti prestigiosi come La Repubblica hanno riciclato la notizia, come se i fatti fossero avvenuti oggi, salvo poi cancellare l'articolo (anche se Google ne "conserva" ancora gelosamente titolo e data). Ci sono "cascati" in tanti e la fake news, di condivisione in condivisione, 'strada facendo' come direbbe il buono e generoso Baglioni, è diventata virale.

La Repubblica:

Il Mattino:

Libero Quotidiano:

Blasting News: