Matrimonio Ferragnez, Codacons presenta esposto contro Alitalia e Linate

Il Codacons presenta un esposto contro Alitalia e l'aeroporto di Linate. L'obiettivo è vederci chiaro sulla “personalizzazione” dell’aeroporto meneghino che, in vista del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, ha deciso di dedicare un intero gate ai due “vip”, modificando addirittura i display luminosi, dove al posto del nome della destinazione con meteo e orario di decollo sarebbe comparsa la scritta “Ferragnez”. Stesso discorso per Alitalia che, a quanto si apprende, avrebbe disposto un servizio totalmente brandizzato “Ferragnez” per i due fenomeni dei social network: dal biglietto aereo ai gadget di bordo.

“Abbiamo deciso di presentare un esposto all’Enac affinché verifichi la correttezza dell’operato sia dell’aeroporto di Linate, sia di Alitalia – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ semplicemente assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si “pieghino” a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi. L’Ente Nazionale dell’aviazione civile deve verificare se quanto accaduto oggi a Milano sia o meno corretto e autorizzato dalla normativa di settore, e se le decisioni dello scalo di Linate e di Alitalia abbiano avuto ripercussioni sui passeggeri ed eventuali costi a carico della collettività.In tal caso avvieremo le dovute azioni legali a tutela dei cittadini” – conclude Rienzi.