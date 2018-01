Concerto di Capodanno in diretta

Il Concerto di Capodanno di Vienna sarà trasmesso da Rai2 a partire dalle 13.40 fino alle ore 16. La replica alle 21.15 su Rai5.

Sul podio della filarmonica di Vienna il Maestro Riccardo Muti nella celebre sala dorata del Musikverein di Vienna per il più celebre concerto del mondo che dal 1939 porta gli auguri di buon anno.

Il concerto di Capodanno di Vienna

In programma Riccardo Muti ha inserito la consueta scelta di valzer, galop, marce e polke degli Strauss, tra i quali spiccano quest’anno l’Ouverture dall’operetta “ Boccaccio ” dell’austriaco Franz von Suppé e la Stephanie-Gavotte op. 312 dell’ungherese Alphons Czibulka, compositore, pianista e direttore della banda dell’esercito austro-ungarico, fino alla oramai tradizionale Marcia di Radetsky.

Naturalmente non mancheranno i fuori programma come la Radetzky-Marsch e il valzer An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), rispettivamente di Johann Strauss padre e figlio. Il Maestro Riccardo Muti lavora con i Wiener Philarmoniker dal 1971, ha diretto con loro oltre 500 concerti ed è stato nominato “Membro onorario” della prestigiosissima compagine orchestrale. Dopo averlo diretto nel 1993, 1997, nel 2000 e nel 2004, è protagonista per la quinta volta del Concerto di Capodanno.

Il concerto di Capodanno di Venezia

Rai1, a partire dalle 12.20, trasmetterà in diretta il concerto di Capodanno dal Gran Teatro la Fenice di Venezia, diretto dal maestro Myung Whung Chung con in scaletta musiche di Bizet, Verdi, Offenbach, Puccini, Ponchielli, Rossini. L'appuntamento è oramai tradizione dopo la ricostruzione del teatro, che subì un grave incendio nel 1996.