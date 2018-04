Grande Fratello 2018, Patrizia Bonetti concorrente: scheda e foto

Patrizia Bonetti è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Patrizia Bonetti

Età: 22 anni

Data di nascita: 30 settembre 1995

Luogo: Bologna

Vive a: Roma

Stato civile: nubile

Studi effettuati: Maturità scientifica, studentessa di Scienze politiche

Lavoro: modella

Esperienze nello spettacolo: qualche campagna pubblicitaria

Patrizia è italo-cubana, bella, molto sportiva, ricca e viziatissima. Studentessa di Scienze Politiche alla Luiss a Roma, fa la modella, ha sfilato anche a Parigi. Dice di essere testarda, determinata ed energica. Frequenta ambienti lussuosi e gira con l’autista.

Nonostante la giovane età ha un ricchissimo carnet di fidanzati, tutti noti, a cominciare da Gianluca Vacchi col il quale ha convissuto appena diciottenne. Sono ancora molto legati. Poi un costruttore di 33 anni, un flirt con Stefano Ricucci con il quale è in causa a seguito di una denuncia per lesioni. Altro fidanzato celebre il figlio di Gigi d’Alessio, Claudio. Gli uomini belli la annoiano così come i coetanei.

Patrizia sente molto il peso delle aspettative che il padre ha riposto in lei, ma non disdegna il mondo dello spettacolo. Ha fatto provini per altri reality e in “GF” vede una buona occasione per farsi conoscere dal grande pubblico. Si piace moltissimo, cura il suo aspetto con creme e integratori. Si tiene in forma con pilates, tennis e crossfit. Viaggia spesso e vive con le carte di credito dei genitori. Si divide tra Roma e Milano, vive con un gatto di nome Chaplin.