Coronavirus, Fiorello: "L'Italia sarà un esempio per gli altri paesi"

"L'Italia sta diventando un modello per gli altri Paesi. In Europa diventeremo un modello da seguire" per come stiamo affrontando l'emergenza coronavirus. Lo ha detto Fiorello intervenendo alla maratona in live streaming 'Italia chiamò' (www.litaliachiamo2020), organizzata dal Mibact dalle 6 alle 24 di oggi per promuovere una grande raccolta fondi per la protezione civile da destinare ai reparti di terapia intensiva in difficoltà per l'emergenza coronavirus. "Il titolo così patriottico, 'L'Italia chiamò', risveglia l'italismo", ha detto Fiorello continuando il gioco degli 'ismi' iniziato a Sanremo.

Fiorello, collegato in videochiamata con Riccardo Luna, ha poi fatto un elogio della lentezza: "Abbiamo rallentato i tempi. Niente caffè con le cialde stamattina, ho fatto la moka. È più buono. Ed è possibile perché in questi giorni c'è più tempo. Uno dei pochi risvolti positivi di questa situazione. E sono davvero pochi", ha sottolineato.

Lo showman ha poi parlato di quanto manca anche a lui il contatto umano con amici e parenti: "Vado a trovare mia padre per portarle i giornali con la mascherina. Rimango a distanza, non ci abbracciamo e anzi parliamo in direzioni diverse. Questo periodo ci farà riscoprire la gioia dell'abbraccio", ha sottolineato.

Prima di concludere lanciano un doppio appello ai frequentatori di supermercati e farmacie: "State calmi, non vi innervosite, rispettate le file e non fate incetta di prodotti. Ce n'è per tutti". E a Luna che gli chiede: "Tu dove l'hai trovata la mascherina?", risponde: "Questa è la coppa di un reggiseno".

Che cos'è l'Italia chiamò 2020 e dove guardarlo

L'Italia chiamò 2020 è una maratona in live streaming raggiungibile sul sito www.litaliachiamo2020 organizzata dal Mibact dalle 6 alle 24 di oggi. "Venerdì 13 marzo, dalle sei a mezzanotte, una maratona di diciotto ore su YouTube, e sui siti che vorranno partecipare - si legge sul sito - Racconteremo le storie di chi sta tenendo le scuole aperte con il digitale; delle aziende che si reinventano con lo smart working, di artisti, festival culturali, spettacoli, concerti e mostre sospesi a causa del virus, che trovano nel digitale una nuova forma di intrattenimento. E poi, la più importante: una grande raccolta fondi per sostenere lo sforzo delle professioniste e dei professionisti del sistema sanitario nazionale, con donazioni sul conto corrente della protezione civile destinate ai reparti di terapia intensiva".