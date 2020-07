Io e te, Diaco spiazza Corinne Clery: "Penso tu stia dicendo bugie" (VIDEO)

Pierluigi Diaco spiazza Corinne Clery. E' successo durante l'ultima puntata della trasmissione 'Io e Te', condotta proprio dal giornalista romano, di cui l'attrice è stata ospite. Al centro del botta e risposta, il ricordo che Clery ha dell'esperienza al Grande Fratello Vip, a cui ha partecipato come concorrente nell'autunno del 2017.

ll botta e risposta tra Pierluigi Diaco e Corinne Clery

Corinne spiega che il reality show di Canale 5 si è rivelato essere per lei una psicoterapia. "Ci sono psicologi lì che ti fanno parlare, sono dietro il muro col microfono e ti fanno parlare", ammette. Un punto di vista con cui Diaco non concorda. "Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria che io ho fatto per anni, possa passare attraverso un microfono televisivo? Le persone ci vanno privatamente, in modo individuale e collettivo, è una cosa seria", replica.

E Corinne incalza. "Non ci sei passato a questi reality, non puoi saperlo". "Sì, ci sono stato", la risposta del conduttore, ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2015. "Ma era diverso", controreplica Corinne. "Io ho fatto un reality e mi sono sottratto a logiche televisive finte. Io non ci credo che dentro la tv possa esserci la verità. La verità sta fuori dalle telecamere. Una cura e un percorso psicologico si fanno in privato, fuori dalle telecamere", conclude Diaco.

"Quindi io dico bugie?", la chiosa dell'attrice. "Penso di sì".