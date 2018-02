"E' arrivata la felicità", le anticipazioni della prima puntata

Un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di una famiglia allargata, fino ad ora spensierata, che si ritrova suo malgrado a fare i conti con i grandi imprevisti della vita, capaci di mettere a dura prova anche l'amore più vero e collaudato.

In questa seconda serie di "E' arrivata la felicità" Angelica e Orlando, insieme ai quattro figli adolescenti e il piccolo appena nato, si trovano ad affrontare con coraggio e determinazione la malattia di Angelica. Una commedia brillante per sognare e riflettere su come la vita può sorprendere e regalare ogni giorno nuove forti emozioni, anche quando tutto appare nero e perduto.

12 puntate, dirette da Francesco Vicario, a partire da martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, in prima serata Rai 1, e poi dal 27 febbraio appuntamento fisso il martedì.

E' arrivata la felicità, prima puntata: le anticipazioni

Due anni e mezzo dopo averli lasciati felici e innamorati, ritroviamo Angelica e Orlando alle prese con le difficoltà della vita quotidiana. Con quattro adolescenti da gestire più il nuovo arrivato, il piccolo Andrea, e poi il lavoro, le bollette, sembrano aver smarrito la complicità e i litigi sono all'ordine del giorno. L'unica coppia felice in casa è quella formata da Umberto e Laura, ma è davvero così? In realtà Umberto inizia ad accusare i due anni di convivenza, e si chiede se, già fidanzato in casa a diciassette anni, non si stia perdendo il meglio dell'adolescenza. Bea intanto ha trovato un nuovo ragazzo, Simone, soprannominato "Elfo domestico" perché fa tutto quello che lei gli chiede. Pietro e Nunzia, più innamorati che mai, vivono nello studio di architettura in attesa di trovare una casa più confortevole, mentre per Valeria e Rita, incinta di qualche mese, è finalmente arrivato il giorno del loro matrimonio. Solo Giovanna viene tenuta all'oscuro del grande evento, per evitare possibili scenate. Durante l'ennesimo litigio, in macchina, Orlando perde il controllo e va a sbattere contro un albero. Un grande spavento, ma niente di grave. Al pronto soccorso, però, il medico nota qualcosa che non va in Angelica e le prescrive degli esami per capire di che si tratta.

Dopo i primi esami, Angelica si sottopone a una biopsia per confermare o smentire la presenza di un linfoma. E' preoccupata, ma decide di non dire niente a nessuno finché non avrà i risultati. Il suo comportamento nei giorni successivi, tuttavia, insospettisce Orlando: è schiva, distratta. Possibile che Angelica abbia un amante? Quel sospetto gliel'ha instillato Guido, ancora scottato dall'abbandono della moglie. Alla ricerca di qualcosa che lo appassioni da cui ripartire, Guido ha deciso di aprire un locale tutto suo e quella sera ci sarà l'inaugurazione dell'Antiqua Roma. Pietro ha trovato una casa che gli sembra perfetta e vuole andare a trattare sul prezzo, mentre Nunzia, che ha deciso di iscriversi all'università, ad architettura, sostiene il suo primo esame. Umberto, all'open day del suo liceo, conosce una ragazza, Martina, con la quale nasce una strana complicità, tanto che decide di parlare a Laura e insieme scelgono di prendersi un momento di pausa per capire cosa vogliono davvero. Nel frattempo a Roma ricompare Luca, un ex fidanzato di Rita che Valeria trova molto simpatico. Non sa che qualche mese prima, quando Rita era a Madrid per l'inseminazione, i due si sono visti e in un momento di sconforto della ragazza lui si è offerto di aiutarla ad avere il bambino. Angelica rivela a Orlando che se è stata strana negli ultimi giorni non è stato per colpa di un amante: la biopsia le ha diagnosticato il linfoma di Hodgkin.