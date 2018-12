Bufera su Elisa Isoardi dopo la morte di Sandro Mayer: la foto scatena le polemiche

Ancora una volta una foto pubblicata dalla conduttrice Elisa Isoardi finisce nel mirino della rete. Dopo lo scatto a letto con il vicepremier Matteo Salvini, pubblicato per annunciare la fine della relazione dopo tre anni, stavolta Isoardi finisce al centro della bufera per un post condiviso dopo la scomparsa del giornalista Sandro Mayer. Una foto che, ad una prima occhiata, ha tutta l'aria di un fotomontaggio. E i follower la accusano di protagonistmo

"Ciao Sandro, mancherai tantissimo", scrive Elisa, postando un'immagine che la ritrae accanto al direttore del settimanale 'Di Più', scomparso venerdì a seguito di una malattia. Peccato che secondo molti si tratterebbe di un fotomontaggio inopportuno: un "collage" realizzato con Photoshop per avvicinare le sagome dei due protagonisti. "Cattivo gusto", "Adesso pure il fotomontaggio?", scrivono gli utenti sui social.

Selvaggia Lucarelli contro Elisa Isoardi

Ad attaccare Isoardi anche Selvaggia Lucarelli: "La Isoardi che celebra il povero Mayer (con cui evidentemente non possiede una foto) facendo un bel fotomontaggio, è il livello più alto di egocentrismo mai registrato nelle galassie vicine e lontane", scrive la giornalista su Facebook, "Una foto di lui da solo pareva brutta. A ‘sto punto chissà se era vera la foto col ministro in accappatoio o se era fatta con paint pure quella".

L'immagine è un omaggio alle copertine patinate di Mayer?

Ma - come fanno notare i più esperti - c'è un dettaglio che non passa inosservato. L'immagine, infatti, potrebbe essere paradossalmente un omaggio a Mayer, che da sempre realizzava copertine patinate con personaggi "ravvicinati" in primo piano.