Emma ai fan: "Oggi una visita di controllo"

Sono passati quattro mesi di quando Emma Marrone ha annunciato ai fan di doversi prendere una pausa professionale a causa di problemi di salute. Da allora la cantante ha combattuto in silenzio contro la malattia ed è tornata più forte di prima sul palcoscenico per condividere con i fan la gioia del suo nuovo album 'Fortuna'. E proprio in virtù del forte legame con i suoi sostenitori, oggi Emma ha voluto rassicurarli circa una visita di controllo.

Emma alla visita di controllo: "Tutto bene"

Entusiasti di vederla in viaggio da Milano verso Roma, i fan hanno chiesto se l'artista era intenzionata a tornare nella Capitale. "No, sto andando a fare una visita di controllo", ha spiegato approfittando del gioco delle domande e risposte su Instagram. Poi, poco dopo, ha assicurato che tutto è andato per il meglio. "Raga, tutto bene", ha aggiunto a corredo di uno scatto in cui si mostra col pollicione alzato.

Dunque il percorso di ripresa di Emma procede bene. “Ho un gran culo perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco - ha raccontato tempo fa - Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra”. “Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata - ha confidato la cantante, che a 25 anni si è trovata a combattere contro il tumore - Ti chiedi: perché proprio a me? Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio".