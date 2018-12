Lo spettacolo piange Ennio Fantastichini, il cordoglio dei vip sui social: da Piero Angela a Ozpetek

E' unanime il cordoglio per la scomparsa di Ennio Fantastichini, grande attore di teatro, cinema e tv, venuto a mancare a Napoli nella giornata di ieri a seguito di una leucemia all'età di 63 anni. Col passare delle ore, telespettatori, colleghi ed addetti ai lavori del mondo dello spettacolo stanno lasciando via social il ricordo di quello che è stato un amico, un consigliere, un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo di oggi.

Da Piero Angela, che scrive "Addio ad uno dei migliori attori italiani. Purtroppo spesso riconosciamo i grandi talenti quando è ormai troppo tardi" a Ferzan Ozpetek che lo diresse nel film 'Mine vaganti': "Ti cercherò anche dopo. Forse non esiste vita dopo la morte ma getterò i miei atomi nell'universo".

“Nel camerino già vecchio

tra un lavandino ed un secchio

tra un manifesto e lo specchio Eccoci qua

siamo venuti per poco

perché per poco si va

e il sipario è calato già

su questa vita che tanto pulita non è”.

Buon viaggio #EnnioFantastichini