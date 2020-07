Ennio Morricone, l'omaggio dei big: dal cinema alla musica, tutti ricordano il Maestro

L'Italia intera piange Ennio Morricone. La musica, il cinema, anche la politica, si stringono intorno allo stesso intenso ricordo del Maestro, scomparso questa notte in una clinica romana dove era ricoverato in seguito a una caduta.

"Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale - scrive su Twitter il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis - Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d'amore e di comunanza ideale. La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata - aggiunge - gli ha permesso di supportare piccoli e grandissimi film, profondendogli un'anima unica che li ha resi indimenticabili e perfetti. Un abbraccio sentito alla moglie Maria e al figlio Andrea che ha tutte le qualità di musicista per continuare l'opera del padre. Un forte abbraccio anche agli altri figli Giovanni, Marco e Alessandra". "Una perdita epocale" la definisce l'attrice Anna Foglietta, mentre Fabio Fazio condivide, sempre sui social, la fortuna di averlo incontrato in più occasioni: "Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro Morricone. Una persona gentile e meravigliosa: un genio assoluto. La sua morte priva il mondo di un enorme artista che ha inventato bellezza e poesia senza tempo. Con la sua scomparsa se ne va una parte di noi".

"Il compositore dei capolavori assoluti" scrive Paola Turci, lo ringrazia per le emozioni Federico Zampaglione dei Tiromancino, ma ad omaggiare Morricone sono in tantissimi, da Alessandro Gassmann a Giulio Base, Emma Marrone, Antonella Clerici, Carlo Conti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il genio di Morricone mette d'accordo tutti anche nel mondo politico, da destra a sinistra. Tra i primi a ricordarlo Giuseppe Conte: "Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema". Tweet anche da parte del ministro Lucia Azzolina, Giorgia Meloni, Paolo Gentiloni, Matteo Salvini, Nicola Zingaretti e Dario Zingaretti che sottolinea: "Una leggenda che ha fatto emozionare il mondo intero". Parole di encomio anche da parte del Presidente Mattarella: "La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Italia nel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza".