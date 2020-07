Ennio Morricone, una vita intera accanto a Maria: 63 anni di matrimonio

"A Maria rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuti insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei va il mio più doloroso addio". Le ultime parole prima di morire, scritte nel suo necrologio, Ennio Morricone le ha dedicate alla moglie, compagna di vita straordinaria e madre dei suoi figli

Maria Travia, 87 anni, è stato il grande e unico amore della vita del Maestro. Una donna che è stata la sua musa ispiratrice, in maniera discreta e riservata, sempre un passo indietro al leggendario marito con cui ha condiviso 70 anni di esistenza. Si erano sposati a Roma il 13 ottobre 1956 (si erano conosciuti per caso sei anni prima), e dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Giovanni, Marco, Alessandra e Andrea. Nell'autunno scorso hanno festeggiato i 63 anni della loro "solida unione", dopo aver tagliato nel 2016 il privilegio raro per una coppia, le nozze di diamante.

"Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto - aveva spiegato tempo fa Morricone - Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. E, certo, la fedeltà". Maria è stata al suo fianco, sempre, con estremo rispetto del ruolo pubblico del marito, fino alla fine, compreso il ricovero in ospedale a seguito di una caduta accidentale. "Lucido fino alla fine, ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all'estremo respiro", si legge nella nota diffusa dalla famiglia.

L'Oscar alla carriera dedicato alla moglie

Alla donna a cui è stato legato da un sentimento indissolubile, Ennio Morricone aveva voluto dedicare, sul palco degli Academy Awards, il premio più importante, l'Oscar alla carriera nel 2007: "Dedico questo Oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo e io la amo alla stessa maniera e questo premio è anche per lei". Anche in occasione del suo secondo Oscar nel 2016 per le partiture del film di Quentin Tarantino "The Hateful Eight", con voce emozionata, il maestro alzò la statuetta e in onore della donna della sua vita disse: "Lo dedico a mia moglie Maria, mio mentore".

Maria e Ennio si erano conosciuti a Roma nel 1950, "nell'Anno Santo", precisò il compositore in un'intervista. Era amica di sua sorella Adriana e "a me piacque subito moltissimo". "Poi Maria ebbe un incidente, con la macchina di suo papà. Un attimo di distrazione, e andò a sbattere. La ingessarono dal collo alla vita, come si faceva allora - ha raccontato Morricone - Soffriva moltissimo. Io le sono rimasto vicino. E così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l'ho fatta innamorare". Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, si usa dire, ed Ennio Morricone amava ribadirlo con le sue parole: "Maria è stata bravissima lei a sopportare me. E' vero, qualche volta sono stato io a sopportarla. Ma vivere con uno che fa il mio mestiere non è facile. Attenzione militare. Orari rigorosi. Giornate intere senza vedere nessuno. Sono un tipo duro, innanzitutto con me stesso e di conseguenza con chi mi sta attorno". E per certi versi, la moglie è stata la sua principale collaboratrice dietro le quinte: "E' Maria che giudica prima di tutti".

Maria Travia è nata nel 1932 a San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina). Nel 1933 la sua famiglia si trasferì a Roma, dove è cresciuta. La stessa Roma dove, al di là dei vari spostamenti per motivi lavorativi di Ennio, i due hanno sempre vissuto e dove hanno cresciuto i loro quattro figli: il primogenito Marco, l'unica figlia femmina, Alessandra, il musicista Andrea e il regista Giovanni. Con parole di "grande gratitudine", una decina di anni fa Morricone ammise anche che per almeno cinquant'anni lui e la moglie si erano "visti pochissimo": mentre lui componeva e creava musiche per il cinema lei accudiva i quattro figli.